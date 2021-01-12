Анна Калинская проиграла в квалификации Australian Open, ведя 4:1 в третьем сете

Российская теннисистка Анна Калинская (6) не смогла пробиться в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде отборочных соревнований она проиграла представительнице Франции Кларе Бюрель со счётом 3:6, 6:3, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Калинская дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету её соперницы 4 эйса, 7 двойных ошибок и 7 брейков. В третьем сете россиянка вела 4:1, но проиграла 5 геймов подряд.

За выход в основную сетку Бюрель поспорит с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано. В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.