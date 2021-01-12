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Арина Соболенко выиграла 14-й матч подряд и вышла в финал турнира в Абу-Даби

Арина Соболенко выиграла 14-й матч подряд и вышла в финал турнира в Абу-Даби
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой финалисткой стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В полуфинале спортсменка, посеянная под четвёртым номером, обыграла представительницу Греции Марию Саккари (9) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Арина 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк. Учитывая концовку прошлого сезона, Соболенко выиграла 14-й матч подряд.

В финале соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Арина поспорит с победительницей поединка Вероника Кудерметова (Россия) — Марта Костюк (Украина). Турнир в Абу-Даби завершится завтра, 13 января.

Абу-Даби. 1/2 финала
12 января 2021, вторник. 11:05 МСК
Мария Саккари
22
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
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