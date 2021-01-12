Россиянка Кудерметова победила украинку Костюк и вышла в финал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв 18-летнюю украинку Марту Костюк со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

23-летняя уроженка Казани, занимающая 46-ю строчку в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

В финале соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кудерметова сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под четвёртым номером. За карьеру Вероника пока не выиграла ни одного турнира WTA, Арина завоевала 8 титулов.

Турнир категории WTA-500 в Абу-Даби завершится завтра, 13 января.