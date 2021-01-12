Российская теннисистка дошла до финала турнира WTA впервые за год

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в финал турнира в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв 18-летнюю украинку Марту Костюк со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Таким образом представительница России дошла до поединка за титул на соревнованиях WTA впервые за год.

В предыдущий раз в финале турнира WTA играла россиянка Екатерина Александрова. 11 января 2020 года спортсменка, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, завоевала титул, обыграв в решающем матче представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7) со счётом 6:2, 6:4.

Кудерметова в финале турнира в Абу-Даби сразится с Ариной Соболенко из Беларуси, посеянной под четвёртым номером. За карьеру Вероника пока не выиграла ни одного турнира WTA, Арина завоевала 8 титулов.