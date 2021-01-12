Вероника Кудерметова станет первой ракеткой России в случае завоевания титула в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв украинку Марту Костюк со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Благодаря этому результату уроженка Казани, начавшая соревнования в статусе 46-й ракетки мира, в текущем рейтинге уже обошла соотечественниц Светлану Кузнецову и Анастасию Павлюченкову и поднялась на 36-ю строчку.

В финале Вероника сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под четвёртым номером. В случае завоевания титула Кудерметова обойдёт в рейтинге Екатерину Александрову (33-я строчка) и станет первой ракеткой России.

За карьеру Вероника пока не выиграла ни одного турнира WTA, Арина завоевала 8 титулов. Турнир в Абу-Даби завершится завтра, 13 января.