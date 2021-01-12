Арина Соболенко впервые станет седьмой ракеткой мира, если выиграет турнир в Абу-Даби
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (4) вышла в финал стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв представительницу Греции Марию Саккари (9) со счётом 6:3, 6:2. В поединке за титул уроженка Минска, занимающая 10-ю строчку в рейтинге WTA, сразится с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая сломила сопротивление украинки Марты Костюк — 7:6 (10:8), 6:4.
В случае победы в финале Соболенко впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. Учитывая концовку прошлого сезона, Арина выиграла уже 14 матчей подряд.
Если Кудерметова завоюет трофей в Абу-Даби, то станет первой ракеткой России. Она начала турнир в статусе 46-й ракетки мира. Турнир с призовым фондом $ 565 тыс. завершится завтра, 13 января.
Вероника Кудерметова станет первой ракеткой России в случае завоевания титула в Абу-Даби
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