Арина Соболенко прокомментировала выход в финал турнира в Абу-Даби

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выхода в финал стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В полуфинале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:3, 6:2. Для уроженки Минска эта победа стала 14-й подряд.
«Я сосредоточена на правильных вещах. Это мне помогает не думать обо всех этих победах и продолжать побеждать. Думаю, мне просто нужно концентрироваться на своей игре, на движении по корту и стараться делать всё, что могу в данный момент. Это отлично работает.
Я просто хочу улучшать всё в своей игре. Есть ещё немало вещей, которые нужно улучшить. Концентрация на правильных вещах также помогает мне получать удовольствие на корте и делает жизнь проще. Я просто наслаждаюсь процессом и игрой.
В финале мне нужно будет сохранять концентрацию. Подача завтра будет иметь большое значение. С нетерпением жду финала", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.
В поединке за титул Арина сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
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