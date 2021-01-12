Вероника Кудерметова отреагировала на выход в финал турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала выход в финал турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В полуфинале она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 7:6 (10:8), 6:4.
«Думаю, это был очень трудный матч. Мы обе немного нервничали. Это было нелегко, но я старалась сохранять концентрацию до конца. У меня немного больше опыта, чем у Марты. Она молодая теннисистка, ей 18 лет. Думаю, решающим сегодня стало то, что опыта у меня больше», — приводит слова Кудерметовой официальный сайт тура.
В финале соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кудерметова сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под четвёртым номером. За карьеру Вероника пока не выиграла ни одного турнира WTA, Арина завоевала 8 титулов.
Вероника Кудерметова станет первой ракеткой России в случае завоевания титула в Абу-Даби
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