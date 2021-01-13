Текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Соболенко в финале турнира в Абу-Даби
Сегодня, 13 января, состоится финальный матч турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ), в котором сыграют россиянка Вероника Кудерметова и представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под четвёртым номером. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте, после парного финала. Начало запланировано на 11:00 мск.
В 2015 году соперницы встречались на турнире в Анталье. Победу в том матче одержала Соболенко со счётом 6:3, 6:3.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Соболенко в финале турнира в Абу-Даби
В случае победы Соболенко впервые станет седьмой ракеткой мира. Если же титул достанется Веронике, то она станет первой ракеткой России.
Начинаем с финала! Россиянка Кудерметова пробилась в решающий матч первого турнира сезона
Для Вероники Кудерметовой это первый финал в карьере. У её соперницы Арины Соболенко серия побед составляет 14 матчей.
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