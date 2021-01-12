Савиных и Рахимова вышли в финал квалификации Australian Open

Российские теннисистки Валерия Савиных и Камилла Рахимова вышли в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии.
Во втором раунде отбора Савиных со счётом 6:4, 7:6 (10:8) обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе. Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. На счету Савиных ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Рахимова со счётом 6:2, 6:3 одолела Викторию Голубич из Швейцарии. Матч продолжался 1 час 15 минут. Рахимова 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейков из 9.
В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.
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