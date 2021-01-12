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Рафаэль Надаль будет тренироваться с Марком Лопесом на карантине в Аделаиде

Рафаэль Надаль будет тренироваться с Марком Лопесом на карантине в Аделаиде
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль будет тренироваться с соотечественником Марком Лопесом во время карантина в Аделаиде (Австралия), сообщает Marca.

Напомним, три первые ракетки рейтингов WTA и ATP не будут проходить двухнедельный карантин в Мельбурне, как это сделают остальные заявившиеся на Australian Open теннисисты.

В паре с Лопесом Надаль выиграл олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Другие теннисисты, которые будут проходить карантин в Аделаиде: Серена Уильямс (США), Доминик Тим (Австрия), Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония).

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Джокович недоволен тем, что он и другие топы получат привилегии на карантине в Австралии
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