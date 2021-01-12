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Вероника Кудерметова: сейчас мой кумир — Хабиб Нурмагомедов

Вероника Кудерметова: сейчас мой кумир — Хабиб Нурмагомедов
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, кого считает своими кумирами.

«Моим кумиром в теннисе была Мария Шарапова. Но если выбирать кого-то в плане менталитета, то сейчас мой кумир — это Хабиб Нурмагомедов», — приводит слова Кудерметовой Essentially Sports.

Завтра, 13 января, Кудерметовой предстоит встреча с белоруской Ариной Соболенко в финале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В полуфинале она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

В случае завоевания титула Кудерметова обойдёт в рейтинге Екатерину Александрову (33-я строчка) и станет первой ракеткой России. Если победит Соболенко, она впервые станет седьмой ракеткой мира. За карьеру Вероника пока не выиграла ни одного турнира WTA, Арина завоевала 8 титулов.

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