Вероника Кудерметова: сейчас мой кумир — Хабиб Нурмагомедов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, кого считает своими кумирами.

«Моим кумиром в теннисе была Мария Шарапова. Но если выбирать кого-то в плане менталитета, то сейчас мой кумир — это Хабиб Нурмагомедов», — приводит слова Кудерметовой Essentially Sports.

Завтра, 13 января, Кудерметовой предстоит встреча с белоруской Ариной Соболенко в финале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В полуфинале она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

В случае завоевания титула Кудерметова обойдёт в рейтинге Екатерину Александрову (33-я строчка) и станет первой ракеткой России. Если победит Соболенко, она впервые станет седьмой ракеткой мира. За карьеру Вероника пока не выиграла ни одного турнира WTA, Арина завоевала 8 титулов.