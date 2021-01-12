Карацев уверенно вышел в финал квалификации Australian Open, отдав Пёрселлу всего 3 гейма

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал квалификации Australian Open. Во втором раунде отбора россиянин со счётом 6:1, 6:2 обыграл австралийца Макса Пёрселла.
Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Карацев 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк из 3.
Соперником Карацева по финалу квалификации станет француз Александр Мюллер.
Напомним, в связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, мужчины — в Дохе.
Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля.
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