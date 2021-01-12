Видеообзор победы Кудерметовой над Костюк в полуфинале турнира в Абу-Даби
Сегодня, 12 января, российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв 18-летнюю украинку Марту Костюк со счётом 7:6 (10:8), 6:4.
Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. 23-летняя уроженка Казани, занимающая 46-ю строчку в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 брейка.
В финале соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кудерметова сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под четвёртым номером. За карьеру Вероника пока не выиграла ни одного турнира WTA, Арина завоевала 8 титулов.
Турнир категории WTA 500 в Абу-Даби завершится завтра, 13 января.
Вероника Кудерметова отреагировала на выход в финал турнира в Абу-Даби
Начинаем с финала! Россиянка Кудерметова пробилась в решающий матч первого турнира сезона
Для Вероники Кудерметовой это первый финал в карьере. У её соперницы Арины Соболенко серия побед составляет 14 матчей.
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