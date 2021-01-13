Определились финалисты турнира в Делрэй-Бич

Польский теннисист Хуберт Хуркач, посеянный на турнире ATP в Делрэй-Бич (США) под четвёртым номером, вышел в финал, обыграв хозяина кортов Кристиана Харрисона со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Хуберт 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале соперником Хуркача будет американец Себастьян Корда, обыгравший британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5. Поединок за титул состоится сегодня, 13 января.

Под первым номером на этом турнире был посеян чилиец Кристьян Гарин. В матче второго круга он проиграл Кристиану Харрисону со счётом 6:7 (3:7), 2:6.