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Определились финалисты турнира в Делрэй-Бич

Определились финалисты турнира в Делрэй-Бич
Теннис / ATP 0

Польский теннисист Хуберт Хуркач, посеянный на турнире ATP в Делрэй-Бич (США) под четвёртым номером, вышел в финал, обыграв хозяина кортов Кристиана Харрисона со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Хуберт 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале соперником Хуркача будет американец Себастьян Корда, обыгравший британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5. Поединок за титул состоится сегодня, 13 января.

Под первым номером на этом турнире был посеян чилиец Кристьян Гарин. В матче второго круга он проиграл Кристиану Харрисону со счётом 6:7 (3:7), 2:6.

Делрэй-Бич. 1/2 финала
12 января 2021, вторник. 23:05 МСК
Кристиан Харрисон
789
США
Кристиан Харрисон
К. Харрисон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4  
7 7 		6  
         
Хуберт Хуркач
35
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Делрэй-Бич. 1/2 финала
13 января 2021, среда. 04:05 МСК
Кэмерон Норри
74
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Себастьян Корда
119
США
Себастьян Корда
С. Корда
Второй номер посева Джон Иснер проиграл в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич
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