22-я ракетка мира Гарин снялся с Australian Open
22-я ракетка мира чилийский теннисист Кристьян Гарин снялся с Открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля.
«К сожалению, я вынужден сообщить, что неделю назад я упал, после этого у меня сильно болит левое запястье (растяжение). Мне было нелегко играть в последние дни. Из-за турнирных ограничений я не мог встретиться со своим физиотерапевтом, поэтому не мог хорошо восстановиться.
К сожалению, я не смогу сыграть в Австралии в этом году. Принять это нелегко. Я надеюсь вернуться в хорошей форме и полным сил к турнирам в Южной Америке", — написал Гарин в своём «инстаграме».
Во втором круге турнира в Делрэй-Бич Гарин, посеянный под первым номером, проиграл американцу Кристиану Харрисону со счётом 6:7 (3:7), 2:6.
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