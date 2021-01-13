22-я ракетка мира Гарин снялся с Australian Open

22-я ракетка мира чилийский теннисист Кристьян Гарин снялся с Открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля.

«К сожалению, я вынужден сообщить, что неделю назад я упал, после этого у меня сильно болит левое запястье (растяжение). Мне было нелегко играть в последние дни. Из-за турнирных ограничений я не мог встретиться со своим физиотерапевтом, поэтому не мог хорошо восстановиться.

К сожалению, я не смогу сыграть в Австралии в этом году. Принять это нелегко. Я надеюсь вернуться в хорошей форме и полным сил к турнирам в Южной Америке", — написал Гарин в своём «инстаграме».

Во втором круге турнира в Делрэй-Бич Гарин, посеянный под первым номером, проиграл американцу Кристиану Харрисону со счётом 6:7 (3:7), 2:6.