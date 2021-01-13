Маргарита Гаспарян проиграла в финале квалификации Australian Open

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян (14) не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации она проиграла представительнице Болгарии Цветане Пиронковой (21) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.



Маргарита трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.

В финале квалификации также сыграют россиянки Людмила Самсонова, Валерия Савиных и Камилла Рахимова.