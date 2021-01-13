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Россиянка Самсонова победила украинку Цуренко и вышла в основную сетку Australian Open

Россиянка Самсонова победила украинку Цуренко и вышла в основную сетку Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова (15) вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации она обыграла украинку Лесю Цуренко (30) со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Людмила 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.

В финале квалификации также сыграют россиянки Валерия Савиных и Камилла Рахимова.

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