Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко в финале турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выиграть турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В финальном матче она проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко, посеянной под четвёртым номером, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Кудерметова 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Соболенко в финале турнира в Абу-Даби.

Соболенко выиграла свой девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде. Кудерметова впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA.