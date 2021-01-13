Арина Соболенко выиграла 15-й матч подряд и впервые станет 7-й ракеткой мира
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В финальном матче она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2.
Учитывая концовку прошлого сезона, уроженка Минска выиграла уже 15 матчей подряд. Благодаря успешному выступлению в Абу-Даби Соболенко впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. Перед стартом этих соревнований она занимала 10-ю строчку в рейтинге WTA.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Соболенко в финале турнира в Абу-Даби
Соболенко выиграла свой девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде. Кудерметова впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA.
Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко в финале турнира в Абу-Даби
Рекомендуем вам
- 13 января 2021
-
12:31
-
12:23
-
12:17
-
12:12
-
11:31
-
10:34
-
09:18
-
09:05
-
09:00
- 12 января 2021
-
21:52
-
20:39
-
20:26
-
19:43
-
18:10
-
18:00
-
17:44
-
16:39
-
16:31
-
15:47
-
15:39
-
15:25
-
15:09
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:10
-
13:45
-
12:11
-
12:05
-
11:09
-
10:45
-
10:33
-
09:34
-
09:00
-
00:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам