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Арина Соболенко выиграла 15-й матч подряд и впервые станет 7-й ракеткой мира

Арина Соболенко выиграла 15-й матч подряд и впервые станет 7-й ракеткой мира
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В финальном матче она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2.

Учитывая концовку прошлого сезона, уроженка Минска выиграла уже 15 матчей подряд. Благодаря успешному выступлению в Абу-Даби Соболенко впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. Перед стартом этих соревнований она занимала 10-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Соболенко в финале турнира в Абу-Даби

Соболенко выиграла свой девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде. Кудерметова впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA.

Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко в финале турнира в Абу-Даби
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