Теннисистка с восемью пальцами сыграет на Australian Open

20-летняя британская теннисистка Франческа Джонс пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финальном раунде квалификации она разгромила китаянку Лу Цзяцзин со счётом 6:0, 6:1.
Джонс родилась с редким генетическим расстройством — эктродактилией, в результате чего у неё только восемь пальцев на руках и семь — на ногах.
Врачи считали, что стать профессиональной теннисисткой Джонс не удастся, но она доказала обратное. В рейтинге WTA Франческа занимает 241-ю строчку. С девяти лет она занималась в академии в Барселоне, где тренировались британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль.
Фото Франчески Джонс доступны в её «инстаграме»
В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.
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