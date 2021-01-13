Валерия Савиных вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Валерия Савиных пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финальном раунде квалификации она обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр (13) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.



Валерия ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.



Ранее в финале квалификации победила россиянка Людмила Самсонова.



В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.

Россиянка Самсонова победила украинку Цуренко и вышла в основную сетку Australian Open