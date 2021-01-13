Камилла Рахимова уступила в финале квалификации Australian Open

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации она проиграла представительнице Японии Майо Хиби со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.



Камилла ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.



Ранее в финале квалификации победили россиянки Людмила Самсонова и Валерия Савиных.



В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.

Валерия Савиных вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии