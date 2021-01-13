«Не могу перестать смеяться». Соболенко показала фото после победы на турнире в Абу-Даби

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, ставшая победительницей стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ), опубликовала фото после финала и обратилась к болельщикам. В поединке за титул она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2.

«Лучшее фото нашей команды. Не могу перестать смеяться. Спасибо всем за поддержку», — написала Соболенко по-английски. По-русски Арина добавила: «Мои дорогие болельщики, спасибо за вашу поддержку, я вас обожаю».

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко.

Учитывая концовку прошлого сезона, уроженка Минска выиграла уже 15 матчей подряд. Благодаря успешному выступлению в Абу-Даби Соболенко впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. Перед стартом этих соревнований она занимала 10-ю строчку в рейтинге WTA.