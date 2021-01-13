Роман Сафиуллин впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема»
Российский теннисист Роман Сафиуллин впервые в карьере пробился в основную сетку турнира «Большого шлема». В финале квалификации Открытого чемпионата Австралии он одолел представителя Франции Констана Летьена со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут.
Сафиуллин 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка.
В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, мужчины — в Дохе.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.
Валерия Савиных вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии
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