Соболенко прокомментировала победу над Кудерметовой в финале турнира в Абу-Даби

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Абу-Даби. В финале она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2.
«В каждом матче с самого начала я делала всё, что могла. Я очень рада начать сезон с титула. Каждый финал — это нечто особенное. Я бы сказала, что финалы — это другие соревнования. Этот финал получился отличным. Игра шла очень быстро. Я счастлива, что продолжаю побеждать. Сделаю всё, чтобы так было и дальше. Проигрывать никто не любит!
В первых двух геймах на её подаче я старалась понять, что она будет делать. Затем я просто стала чувствовать её подачу и следовала своим ощущениям. Это сработало. Я также оказывала на неё большое давление на собственной подаче.
Я очень горжусь тем, что боролась несмотря ни на что. В некоторых матчах я не чувствовала свою подачу, в некоторых — свой форхенд или бэкхенд, но я просто продолжала сражаться, искала свои удары. Именно этим я горжусь больше всего. Я очень рада этому титулу", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.
Арина выиграла 15 матчей подряд и в новом рейтинге WTA впервые поднимется на седьмую строчку.
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