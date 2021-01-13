Рафаэль Надаль отправится на Australian Open без тренера

Испанец Карлос Мойя сообщил, что не отправится на Открытый чемпионат Австралии 2021 года вместе с Рафаэлем Надалем, чьим тренером он является. Об этом Мойя написал на своей странице в "Твиттере".



«После разговора с Рафой мы решили, что я не полечу в Австралию с командой. Буду следить за турниром из дома и останусь с семьёй, родителями и детьми из-за сложной ситуации с коронавирусом в Испании.



Удачи команде!» — написал Мойя.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.