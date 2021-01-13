Бублик объяснил, почему снялся с финала турнира в Анталии через 7 минут после его старта

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о причине, по которой он отказался продолжать борьбу в финальном матче с Алексом де Минором в Анталье (Турция) уже спустя семь минут после его начала.
«Во вчерашнем матче я подвернул ногу, но благодаря приливу адреналина сумел одержать свою лучшую победу в карьере. Мне очень повезло.
Сегодня я пытался сыграть. Провёл перед игрой часа три у физиотерапевта и всеми силами готовился к игре. Итог печален — я в третий раз в карьере пробился в финал турниров АТР и в третий раз проиграл», — цитирует Бублика официальный сайт АТР.
Что касается де Минора, то он выиграл свой четвёртый титул на турнирах ATP в одиночном разряде. В 2019 году он стал победителем соревнований в Сиднее (Австралия), Атланте (США) и Чжухае (Китай).
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