Тарпищев: Кудерметова способна играть на уровне топ-20 рейтинга

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал результат Вероники Кудерметовой на турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, уроженка Казани дошла до финала, где в двух сетах уступила Арине Соболенко из Беларуси — 2:6, 2:6.



«Несмотря на поражение, она идёт по восходящей и хорошо играет пару. Будем надеяться, что это первый стабильный результат, нервная система стабилизируется и она будет нас удивлять всегда с лучшей стороны. По её игре она уже может быть выше в рейтинге. На уровне топ-20 может играть», — цитирует Тарпищева ТАСС.



В настоящее время Кудерметова является 46-й ракеткой мира. Благодаря успешному выступлению в Абу-Даби 23-летняя спортсменка в следующий понедельник переместится вперёд на десять строчек рейтинга WTA.

Видеообзор победы Соболенко над Кудерметовой в финале турнира в Абу-Даби