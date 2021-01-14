Тарпищев: Кудерметова способна играть на уровне топ-20 рейтинга

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал результат Вероники Кудерметовой на турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, уроженка Казани дошла до финала, где в двух сетах уступила Арине Соболенко из Беларуси — 2:6, 2:6.
«Несмотря на поражение, она идёт по восходящей и хорошо играет пару. Будем надеяться, что это первый стабильный результат, нервная система стабилизируется и она будет нас удивлять всегда с лучшей стороны. По её игре она уже может быть выше в рейтинге. На уровне топ-20 может играть», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В настоящее время Кудерметова является 46-й ракеткой мира. Благодаря успешному выступлению в Абу-Даби 23-летняя спортсменка в следующий понедельник переместится вперёд на десять строчек рейтинга WTA.
- 14 января 2021
-
01:00
-
00:31
- 13 января 2021
-
23:56
-
22:50
-
20:48
-
20:24
-
18:25
-
17:57
-
16:22
-
16:13
-
15:21
-
14:59
-
14:47
-
13:56
-
13:28
-
12:31
-
12:23
-
12:17
-
12:12
-
11:31
-
10:34
-
09:18
-
09:05
-
09:00
- 12 января 2021
-
21:52
-
20:39
-
20:26
-
19:43
-
18:10
-
18:00
-
17:44
-
16:39
-
16:31
-
15:47
-
15:39