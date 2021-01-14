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Доминик Тим: в новом сезоне хочу выиграть свой второй мэйджор

Доминик Тим: в новом сезоне хочу выиграть свой второй мэйджор
Теннис / Australian Open 2021 0
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Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от нового сезона.

«Вы знаете, что в начале сезона я буду работать на сборах в Аделаиде вместе с Новаком и Рафой. Постараюсь подстроить свой теннис под новые условия, а на ATP-Cup планирую повысить уровень уверенности в себе. Должен быть готов к началу сезона на все сто процентов.

В прошлом году я, кажется, достаточно убедительно заявил, что условия в Мельбурне мне подходят (Доминик пробился в финал Australian Open 2020, где уступил Джоковичу. — Прим. ред.). И теперь я, конечно же, хочу выиграть свой второй турнир „Большого шлема“ — такие планы на 2021-й», — написал Доминик на своём официальном сайте.

В 2020 году Тим выиграл свой первый в карьере турнир «Большого шлема». В финале US Open 2020 он одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

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