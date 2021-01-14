Тим не стал подтверждать романтические отношения с акробаткой немецкого цирка

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал шумиху в СМИ, возникшую после публикации в его «инстаграме» фотографии с акробаткой немецкого цирка и танцовщицей Лили-Пол Ронкалли.



«Никогда не мог подумать, что моё совместное фото с Лили, выложенное в «Инстаграм», вызовет такой ажиотаж. Уже спустя пару часов после его публикации мне поступили запросы на интервью из Германии и Австрии. Тем не менее мне пришлось отклонить их.



Моя личная жизнь остаётся личной. Впрочем, я скажу своим болельщикам, что впервые с Лили мы познакомились в Вене. Мы хорошо ладим, смеёмся вместе, и нам понравились те несколько дней, которые мы провели вместе», — написал Тим на своём официальном сайте.



Напомним, с 2017-го по конец 2019 года Доминик состоял в романтических отношениях с французской теннисисткой Кристиной Младенович.



В 2020 году Тим выиграл свой первый в карьере турнир «Большого шлема». В финале US Open 2020 Доминик одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

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