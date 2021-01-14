Костюк: после сенсационного выступления на Australian Open 2018 я разваливалась на части

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после сенсационного выступления на Australian Open, где она в возрасте 15 лет пробилась в четвёртый раунд.



«Период после того успеха был очень тяжёлым. Я была в самом худшем своём состоянии и постоянно боролась с депрессией — ранее я об этом никогда не говорила. Было много трудностей вне корта и я буквально разваливалась на части.



Я слишком долго держалась за тот результат в Австралии. Сразу же после поражения от Свитолиной в четвёртом круге я села на диван и начала думать о том, как буду защищать все эти очки в следующем сезоне. Я весь год об этом переживала. Да, это был опыт, но было очень тяжело.



В прошлом году я вышла в третий круг на US Open и это уже не стало для меня таким большим событием — вышла и вышла, идём дальше», — цитирует Костюк официальный сайт WTA.