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Костюк: после сенсационного выступления на Australian Open 2018 я разваливалась на части

Костюк: после сенсационного выступления на Australian Open 2018 я разваливалась на части
Теннис / Australian Open 2021 0
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Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после сенсационного выступления на Australian Open, где она в возрасте 15 лет пробилась в четвёртый раунд.

«Период после того успеха был очень тяжёлым. Я была в самом худшем своём состоянии и постоянно боролась с депрессией — ранее я об этом никогда не говорила. Было много трудностей вне корта и я буквально разваливалась на части.

Я слишком долго держалась за тот результат в Австралии. Сразу же после поражения от Свитолиной в четвёртом круге я села на диван и начала думать о том, как буду защищать все эти очки в следующем сезоне. Я весь год об этом переживала. Да, это был опыт, но было очень тяжело.

В прошлом году я вышла в третий круг на US Open и это уже не стало для меня таким большим событием — вышла и вышла, идём дальше», — цитирует Костюк официальный сайт WTA.

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