Рублёв — о подготовке к Australian Open: всё супер, но сейчас накрывает волнение

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от нового сезона и Открытого чемпионата Австралии в частности.



«Не хочу загадывать ничего в этом году, но хочу работать на максимум, прибавлять во всех элементах, а как этот сезон сложится, так и сложится.



Подготовка к Открытому чемпионату Австралии прошла хорошо, всё супер. Сейчас накрывает волнение — кажется, что работал недостаточно, сделал не всё, что мог. Но во время подготовки я отдавался полностью, посмотрим, как сложится турнир», — цитирует Андрея ТАСС.



В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин одержал лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP.