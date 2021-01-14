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Рублёв — о подготовке к Australian Open: всё супер, но сейчас накрывает волнение

Рублёв — о подготовке к Australian Open: всё супер, но сейчас накрывает волнение
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от нового сезона и Открытого чемпионата Австралии в частности.

«Не хочу загадывать ничего в этом году, но хочу работать на максимум, прибавлять во всех элементах, а как этот сезон сложится, так и сложится.

Подготовка к Открытому чемпионату Австралии прошла хорошо, всё супер. Сейчас накрывает волнение — кажется, что работал недостаточно, сделал не всё, что мог. Но во время подготовки я отдавался полностью, посмотрим, как сложится турнир», — цитирует Андрея ТАСС.

В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин одержал лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP.

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