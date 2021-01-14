16-я ракетка мира Кис заразилась коронавирусом и не сыграет на Australian Open
Финалистка US Open 2017 года, победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде американка Мэдисон Кис заразилась коронавирусом и пропустит Открытый чемпионат Австралии.
«Хотела бы сообщить, что, к сожалению, мой результат теста на коронавирус перед вылетом в Австралию дал положительный результат. Крайне разочарована тем, что не смогу сыграть в ближайшие недели, несмотря на усердную предсезонную подготовку. Понимаю, что Федерация тенниса Австралии и туры сделали очень много, чтобы турнир состоялся.
Я нахожусь дома на самоизоляции и продолжу соблюдать необходимые меры предосторожности. С нетерпением жду возвращения в тур. Будьте здоровы и берегите себя», — написала Кис на своей странице в "Инстаграме".
Энди Маррей заразился коронавирусом менее чем за месяц до старта Australian Open
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