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Аманда Анисимова снялась с Australian Open

Аманда Анисимова снялась с Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Американская теннисистка Аманда Анисимова снялась с Открытого чемпионата Австралии, сообщает журналист Лука Флорино на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, причиной является заражение коронавирусом, о котором стало известно во время турнира в Абу-Даби (ОАЭ), который теннисистка пропустила.

Напомним, в связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации Australian Open проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе. Теннисисты прибудут в Мельбурн в середине января и отправятся на обязательный 14-дневный карантин. Australian Open будет проходить с 8 по 21 февраля.

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