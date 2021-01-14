Слоан Стивенс рассказала о семейной трагедии — её бабушка и тётя скончались из-за COVID-19

Американская теннисистка Слоан Стивенс рассказала о трагедии, случившейся в её семье. Из-за коронавируса скончались её тётя и бабушка.

«Моя душевная боль бесконечно глубока… Недавно мы похоронили мою тётю, а спустя несколько недель и бабушку. Коронавирус забрал тётю Анну на следующий день после Рождества, а бабушку — в прошлое воскресенье. Они обе помогли мне стать той женщиной, которой я являюсь, дали мне силы и веру, благодаря которым я держусь, встречая этот год без них.



Бабушка показала мне, насколько сильными мы можем быть, как благодарность ведёт тебя вперёд, а доброта всегда побеждает. Мы чествуем твою прекрасную душу, широкую улыбку, открытое сердце...



Тётя научила меня никогда не мириться с отказом, бороться за всё, о чём я мечтаю, подниматься после падений, и самое главное — любить себя.



Бабушка и тётя Анна, я знаю, что услышу ваши голоса, когда сяду помолиться. Вы всегда со мной. Я люблю вас. Покойтесь с миром», — написала Стивенс на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографии можно на странице Слоан Стивенс в «Инстаграме».

Соболезнования Стивенс выразили бывшая первая ракетка мира Энди Маррей, канадская теннисистка Эжени Бушар и другие.