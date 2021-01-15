Бывший глава антидопингового агентства Австралии резко отреагировал на прилёт Ястремской

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Бывший президент австралийского антидопингового агентства Ричард Ингс прокомментировал известие о том, что украинская теннисистка Даяна Ястремская, сдавшая положительный допинг-теннис, отправилась в Австралию. Он привёл отрывок из антидопинговых правил, согласно которым игрок, получивший временное отстранение, не может участвовать в мероприятиях, организованных турниром.

«Для тех, кому интересно, это правила 2021 года, которые применяются к допуску игрока, временно отстранённого от участия в теннисных соревнованиях. Я бы оценивал перелёт на турнир, финансируемый Аustralian Open, как мероприятие, организованное турниром.

Так что, возможно, кто-нибудь сможет мне объяснить, почему госпожа Ястремская летит на Australian Open чартерным рейсом, финансируемым Федерацией тенниса Австралии?» — написал Ингс в своём «твиттере».

В начале января Ястремская была временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.