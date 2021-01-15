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Анастасия Павлюченкова: карантин, к тебе я не готова

Анастасия Павлюченкова: карантин, к тебе я не готова
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала пост в «Инстаграме», посвящённый предстоящему карантину в Мельбурне. Игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнирах, будут отправлены на 14-дневный карантин.

«Мой карантинный вид-2021. Мельбурнская версия. Рада вернуться на Australian Open! Карантин, к тебе я не готова. Возможно, несколько дней буду сходить с ума. Есть советы, как это пережить?» — написала Павлюченкова.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой

29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде, трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису.

В начале января Анастасия не смогла пробиться во второй круг турнира в Абу-Даби, проиграв представительнице Туниса Онс Жабер, посеянной под 15-м номером, со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

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