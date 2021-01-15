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Вероника Кудерметова: очень жду матчей на Australian Open. Хочется хорошо выступить

Вероника Кудерметова: очень жду матчей на Australian Open. Хочется хорошо выступить
Теннис / Australian Open 2021 0

Финалистка турнира в Абу-Даби (ОАЭ) россиянка Вероника Кудерметова поделилась ожиданиями от предстоящего Открытого чемпионата Австралии.

«Очень жду матчей на Australian Open, и очень хочется хорошо здесь выступить, тем более что здесь на трибунах будут зрители. Это создаст эмоционально приятную атмосферу. Чартером недавно добрались из Абу-Даби в Австралию. Удивила погода — утром было всего 11 градусов тепла», — сказала Вероника Кудерметова в интервью на «Радио «Движение».

Теннисисты, которые примут участие в турнире, прибыли в Мельбурн (Австралия), где отбудут обязательный 14-дневный карантин. Australian Open будет проходить с 8 по 21 февраля. Действующая чемпионка соревнований — американка Софья Кенин.

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