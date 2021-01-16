Источник: ещё один «ковидный» самолёт прибыл в Аделаиду, где карантин проходят топ-игроки

Спортивный журналист Янник Шнайдер на своей странице в «Твиттере» сообщает ещё об одном сомнительном тесте на коронавирус, который сдал фитнес-тренер серба Филипа Краиновича.



Команда Краиновича прибыла в Аделаиду, где карантин должны проходить топовые игроки WTA и ATP туров. На ближайшие две недели Филип должен был стать спарринг-партнёром первой ракетки мира Новака Джоковича.



Окончательный результат анализа фитнес-тренера Краиновича станет известен позже. Если он подтвердит заражение, то все контактировавшие с ним будут помещены на жёсткий 14-дневный карантин.



Ранее стало известно об аналогичных случаях с двумя другими самолётами, однако, в отличие от ситуации с представителем команды Краиновича, там факт заражения уже подтверждён — на жёсткий карантин отправилено 47 теннисистов (среди них — Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Анжелика Кербер и Белинда Бенчич).

Кузнецова, Костюк, Кербер и Андрееску летели в Австралию ещё на одном «ковидном» самолёте