Костюк: кажется, на других рейсах ещё возможны позитивные тесты

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала тот факт, что она будет вынуждена провести ближайшие две недели в гостиничном номере — ей запрещено покидать комнату накануне Australian Open даже ради тренировок.



«Мы не можем бороться за то, чтобы нас выпустили. На это никогда не пойдёт правительство. Мне кажется, что на других рейсах ещё возможны позитивные тесты. На данный момент лично я ещё не получила результат своего теста и знаю, что многие другие теннисисты с этого рейса тоже ждут свои результаты.



Если они оставляют нас на карантине, то у нас должны быть тогда более комфортные условия. Например, у нас тут не очень хороший вай-фай, у некоторых я знаю, что его вообще нет. Во-первых, и так просидеть так весь карантин, это какая-то пытка, а во-вторых, мы не сможем чисто физически позвонить нашим тренерам по физподготовке, чтобы получить задания и тренироваться в номере. Нам нужно дать беговые дорожки в номер или велосипед, который можно было изначально попросить. Я этого не сделала тогда, потому что не рассчитывала, что буду всё время сидеть в номере, и он был мне не нужен», — цитирует Костюк «Большой теннис Украины».

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