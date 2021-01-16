Источник: некоторые игроки попытались вырваться из номеров. В следующий раз их депортируют

Теннисисты, которым запрещено покидать пределы гостиничных номеров в Мельбурне, попытались нарушить медицинский протокол, сообщает журналист Лука Фьорино в своём «твиттере». Имена нарушителей не называются, известно лишь, что при следующем нарушении протокола они будут депортированы из Австралии.
Ранее стало известно, что теннисисты, прибывшие в последние несколько дней в Австралию для участия в Australian Open, будут вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до вторника, 19 января.
Причиной столь строгого постановления стали три положительных теста на коронавирус у прилетевших в Австралию. Организаторы мэйджора объявили о полной двухнедельной изоляции всех, кто находился на борту самолётов, прибывших в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. На жёсткий карантин отправилось 47 теннисистов (среди них — Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Анжелика Кербер и Белинда Бенчич).
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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