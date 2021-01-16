Появились подробности в отношении Филипа Краиновича, которому грозит 14-дневный карантин

У фитнес-тренера сербского теннисиста Филипа Краиновича в организме нашли антитела к коронавирусу, информирует сербский журналист Саша Озмо на своей официальной странице в «Твиттере». Напомним, тест специалиста на коронавирус дал положительный результат 24 декабря 2020 года.



Как отмечает журналист, антитела в его организме были обнаружены благодаря дополнительным анализам. Таким образом, вероятнее всего, все контактировавшие с ним не будут помещены на жёсткий 14-дневный карантин.



Отметим, что на ближайшие две недели Филип должен был стать спарринг-партнёром первой ракетки мира Новака Джоковича.



Ранее выяснилось, что пассажиром одного из чартерных рейсов, чей тест на коронавирус дал положительный результат, оказался тренер канадской теннисистки Бьянки Андрееску Сильвен Бруно. На борту самолёта находились 23 игрока. Все они будут помещены на 14-дневный карантин без поблажек, которые были предоставлены игрокам (разрешение покидать гостиничные номера на пять часов в сутки для тренировок).

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