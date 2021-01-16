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Анна Чакветадзе: надо было проводить АО в Эмиратах

Анна Чакветадзе: надо было проводить АО в Эмиратах
Теннис / Australian Open 2021 0
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Экс пятая ракетка мира из России Анна Чакветадзе на своей официальной странице в «Твиттере» отреагировала на новость о необходимой изоляции теннисистов, прибывших в Австралию для участия в Australian Open. Напомним, все теннисисты будут вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до вторника, 19 января.

«Теннисистов жаль, надо было проводить АО в Эмиратах как квалификацию», — написала Чакветадзе.

Напомним, причиной столь строгих мер стали три положительных теста на коронавирус у прилетевших в Австралию. Кроме того, стало известно о полной двухнедельной изоляции всех, кто находился на борту самолётов, прибывших в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. На жёсткий карантин отправилось 47 теннисистов (среди них — Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Анжелика Кербер и Белинда Бенчич).

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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