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Касаткина и Павлюченкова провели спарринг в TikTok

Касаткина и Павлюченкова провели спарринг в TikTok
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала на своей странице в TikTok новое видео. В шуточном ролике обыгрывается ситуация с медицинским протоколом Australian Open, согласно которому игроки практически не имеют права покидать гостиничные номера. Дарья якобы проводит спарринг с соотечественницей, Анастасией Павлюченковой.

Видео доступно в аккаунте Касаткиной в TikTok.

Вчера, 16 января, стало известно о положительных результатах тестов на коронавирус пассажиров, летевших чартерными рейсами в Мельбурн из Лос-Анджелеса (США) и Абу-Даби. В итоге все, кто находился на борту самолётов на две недели помещены на полный карантин. Всего изолированы 47 теннисистов, среди них — россиянка Светлана Кузнецова.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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