«Страдаю от джетлага». Даниил Медведев прибыл в Австралию

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию из Австралии. На Зелёный континент уроженец Москвы прибыл для участия в первом мэйджоре 2021 года.
«Страдаю от джетлага», — подписан снимок теннисиста.
Фото доступно в официальном «инстаграме» Даниила Медведева.
В 2020 году Даниил выиграл два турнира — «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.
В ноябре 2020 года россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.
Во время карантина в Австралии он будет тренироваться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
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