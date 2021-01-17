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«Страдаю от джетлага». Даниил Медведев прибыл в Австралию

«Страдаю от джетлага». Даниил Медведев прибыл в Австралию
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию из Австралии. На Зелёный континент уроженец Москвы прибыл для участия в первом мэйджоре 2021 года.

«Страдаю от джетлага», — подписан снимок теннисиста.

Фото доступно в официальном «инстаграме» Даниила Медведева.

В 2020 году Даниил выиграл два турнира — «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.

В ноябре 2020 года россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

Во время карантина в Австралии он будет тренироваться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

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