«Страдаю от джетлага». Даниил Медведев прибыл в Австралию

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию из Австралии. На Зелёный континент уроженец Москвы прибыл для участия в первом мэйджоре 2021 года.



«Страдаю от джетлага», — подписан снимок теннисиста.

Фото доступно в официальном «инстаграме» Даниила Медведева.



В 2020 году Даниил выиграл два турнира — «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.



В ноябре 2020 года россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.



Во время карантина в Австралии он будет тренироваться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.