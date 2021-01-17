Путинцева показала, как при помощи матраса отрабатывает удары в условиях изоляции

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева опубликовала на своей странице в «Твиттере» видеозапись, как проводит тренировку прямо в гостиничном номере. 28-я ракетка мира отрабатывает удары и в качестве «стенки» использует спальный матрас.



«Подготовка к турниру „Большого шлема“, — подписан ролик.

Напомним, все теннисисты, прибывшие в последние несколько дней в Австралию для участия в Australian Open, будут вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до вторника, 19 января.



Причиной столь строгого постановления стали три положительных теста на коронавирус у прилетевших в Австралию. Ранее стало известно о полной двухнедельной изоляции всех, кто находился на борту самолётов, прибывших в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. На жёсткий карантин отправилось 47 теннисистов (среди них — Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Анжелика Кербер и Белинда Бенчич).

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