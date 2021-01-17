Путинцева: зная об этих правилах, подумала бы дважды, прежде чем лететь в Австралию

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала решение организаторов Australian Open поместить на жёсткий карантин 47 теннисистов, находившихся на борту чартерных рейсов с заражёнными пассажирами.



«Не понимаю, почему нам никто не сказал, что если хотя бы один человек на борту окажется заражённым, то на карантин уйдёт весь самолёт… В таком случае я бы дважды подумала, прежде чем отправиться в Австралию.



Нам говорили о полной изоляции только в случае положительного теста у одного из членов твоей команды. О случайных людях из самолёта речи не шло вообще», — написала теннисистка на своей странице в «Твиттере».



Напомним, все теннисисты, прибывшие в последние несколько дней в Австралию для участия в Australian Open, будут вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до вторника, 19 января.



Причиной столь строгого постановления стали три положительных теста на коронавирус у прилетевших в Австралию. Ранее стало известно о полной двухнедельной изоляции всех, кто находился на борту самолётов, прибывших в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. На жёсткий карантин отправилось 47 теннисистов (среди них — Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Анжелика Кербер и Белинда Бенчич).

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