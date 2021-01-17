На Australian Open подтвердили четвёртый положительный результат теста на коронавирус

Власти штата Виктория подтвердили уже четвёртый положительный результат теста на коронавирус среди прилетевших на Открытый чемпионат Австралии по теннису. По информации Herald Sun, заражённым оказался один из телевизионщиков, прилетевших в Мельбурн из Лос-Анджелеса (США).



Напомним, все теннисисты, прибывшие в последние несколько дней в Австралию для участия в Australian Open, будут вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до вторника, 19 января.



Причиной столь строгого постановления стали три положительных теста на коронавирус у прилетевших в Австралию. Ранее стало известно о полной двухнедельной изоляции всех, кто находился на борту самолётов, прибывших в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. На жёсткий карантин отправилось 47 теннисистов (среди них — Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Анжелика Кербер и Белинда Бенчич).

Посадили на 14 суток! Кузнецова, Азаренко и ещё 45 теннисистов попали на жёсткий карантин На двух рейсах с игроками, которые прилетели в Мельбурн для участия в Australian Open, оказались заражённые пассажиры.