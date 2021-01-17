Ещё один «ковидный» самолёт приземлился в Австралии. 25 теннисистов отправят на карантин

Организаторы Australian Open на своей официальной странице в «Твиттере» сообщили, что у пассажира чартерного рейса, прибывшего вчера, 16 января, в Мельбурн из Дохи (Катар), обнаружен коронавирус. Отмечается, что это не теннисист.

Сообщается, что на самолёте находилось 58 человек, в том числе 25 игроков. Каждый из них уже находится в отеле на карантине, который продлится в течение двух недель. Отметим также, что действует запрет на оставление номеров, а также на тренировки.

Напомним, все теннисисты, прибывшие в последние несколько дней в Австралию для участия в Australian Open, будут вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до 19 января.



Причиной столь строгого постановления стали три положительных теста на коронавирус у прилетевших в Австралию. Ранее стало известно о полной двухнедельной изоляции всех, кто находился на борту самолётов, прибывших в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. На жёсткий карантин отправилось 47 теннисистов (среди них — Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Анжелика Кербер и Белинда Бенчич).